Oggi anche il Bologna riprende ad allenarsi: appuntamento al mattino
Il Milan, al rientro della sosta per le Nazionali, sarà atteso dal primo grande impegno contro una diretta concorrente come il Bologna. La gara si giocherà nella cornice di San Siro che riaccoglierà la squadra di Massimiliano Allegri dopo il flop della sconfitta alla prima giornata di campionato di Serie A contro la Cremonese: la partita avrà calcio di inizio alle ore 20.45. Entrambe le formazioni arrivano da un passo falso all'esordio e da una vittoria nel secondo turno.
Come riportato dal sito ufficiale della squadra emiliana, oggi ci sarà la ripresa degli allenamenti agli ordini di mister Vincenzo Italiano: l'appuntamento al centro sportivo di Casteldebole è fissato alle ore 11.
DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA
Data: domenica 14 settembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
