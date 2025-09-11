Openda rivela di essersi ispirato a Ibrahimovic e di avere lo svedese come idolo

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore della Juventus, Lois Openda, belga ex RedBull Lipsia, ha svelato che una delle ragioni per le quali ha scelto di accettare la chiamata della Vecchia Signora è stata Zlatan Ibrahimovic, suo idolo nonché ex calciatore della formazione bianconera tra il 2004 e il 2006.

Hai una posizione in campo preferita?

"La mia posizione migliore è il numero 9. Mi piace giocare sulle fasce. Mi piace muovermi parecchio".

Cosa ti ha convinto della Juventus?

"So che è la Juventus è uno dei club più importanti d'Italia. Uno da cui mi sono ispirato è Zlatan Ibrahimovic".