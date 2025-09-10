Qui Bologna, rientrati in 7 dalle Nazionali: due giocatori lavorano a parte

vedi letture

Il Bologna è l'avversario della settimana per il Milan che domenica sera ospiterà la squadra di mister Vincenzo Italiano a San Siro per la terza giornata del campionato di Serie A. Ieri la società rossoblù ha comunicato l'entità degli infortuni di Tommaso Pobega e Ibrahim Sulemana che staranno fuori per circa un mese e come Ciro Immobile non saranno della partita. In dubbio invece due giocatori che ieri come oggi hanno lavorato a parte, come da comunicazione del club sl sito: si tratta di Nicolò Casale ed Emil Holm.

La nota ufficiale del Bologna sull'allenamento odierno: "Proseguono gli allenamenti dei rossoblù verso Milan-Bologna di domenica. Per i ragazzi di Italiano attivazione atletica, esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto. Rientrati in città Giovanni Fabbian, Riccardo Orsolini, Lewis Ferguson, Remo Freuler, Nikola Moro, Massimo Pessina e Martin Vitik dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Emil Holm e Nicolò Casale hanno svolto lavoro differenziato. Palestra per Tommaso Pobega e terapie per Ciro Immobile e Ibrahim Sulemana".