Qui Juve, Thuram parte in gruppo: ancora differenziato Bremer

Non ci sono buone notizie per Igor Tudor, dopo il penultimo allenamento prima del big match di domenica sera tra Juventus e Milan. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, nella sessione odierna il tecnico bianconero ha avuto a disposizione solo per parte della seduta Khephren Thuram, escluso dalla trasferta di Champions League per un fastidio al polpaccio: da capire se domani nella rifinitura di domani mattina, il centrocampista sarà recuperato e potrà scendere in campo contro i rossoneri.

Notizie negative invece da Gleison Bremer: il centrale brasiliano, alle prese con un fastidio al ginocchio e anche lui rimasto fuori dai convocati per la trasferta in Spagna contro il Villarreal, si è allenato anche oggi a parte. A oggi è sicuramente lui il calciatore più a rischio e si andrebbe a unire a Cabal e ai lungodegenti Milik e Miretti. Domani arriveranno risposte più concrete.