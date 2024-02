Rennes, Bourigeaud: "Tripletta tra i ricordi più belli in carriera. Abbiamo reso orgogliosi i nostri tifosi"

Benjamin Bourigeaud, dopo la tripletta siglata ieri al Milan che è valsa il 3-2 sui rossoneri, ma che non ha comunque permesso al suo Rennes di approdare agli ottavi di Europa League, ha parlato a RMC Découverte: "Non basta per la qualificazione. Ci siamo detti di dare tutto per una serata pazzesca per non avere rimpianti. Penso che sia stato fatto. Il sentimento che domina, è molto orgoglio. Abbiamo reso orgogliosi i nostri tifosi, abbiamo difeso i nostri colori con una grande vittoria contro un club storico. Nonostante l'eliminazione siamo molto soddisfatti. I due gol subiti? È stata una partita davvero aperta, abbiamo cercato di pressare dall'inizio alla fine con un incredibile tripudio di energie. Avremmo voluto evitare questi due gol. Il primo è stato un errore da parte nostra, nel secondo c'è stata un po' di fortuna. Ma siamo orgogliosi di aver mostrato questo bel volto dello Stade Rennais".

La sua tripletta cosa le lascia?

“Volevo divertirmi il più possibile. Mi sono divertito tantissimo, questi tre gol hanno premiato il lavoro di un collettivo. Abbiamo dato tutto insieme. Sul secondo rigore ho chiesto a Kali e Martin se volevano "Tirare. Mi hanno offerto la palla per la tripletta. Resterà un ricordo inciso nella mia memoria e nella mia carriera. Ho tenuto la palla, sarà firmata da tutti i giocatori e sarà a casa ben calda. Resterà uno dei ricordi della mia carriera, forse il più bello. Non avevo mai segnato una tripletta in carriera, questa è la prima. Sono davvero contento della squadra".