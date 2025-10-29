Roma, Dovbyk in conferenza: "Dobbiamo continuare così. Mie ultime gare disastrose"

La Roma ha vinto contro il Parma allo Stadio Olimpico con il risultato di 2-1, grazie alle reti di Hermoso e Dovbyk. I giallorossi con questi tre punti hanno risposto al Napoli con cui condividono il primo posto in classifica. Ora la squadra capitolina è chiamata alla trasferta di San Siro contro il Milan che si trova terzo a tre punti dal duo in vetta. Le parole di Artem Dovbyk, attaccante autore di un gol, nella conferenza stampa post gara, raccolte dai colleghi di Tuttomercatoweb.com.

L'emozioni di questa notte?

"Sono contento, le ultime tre gare in casa sono state disastrose. Oggi era importante vincere, sono contento anche del gol e di aver fatto felici i tifosi"

Come stai mentalmente dopo tutti questi alti e bassi?

"Non è facile, ma penso al campo: il mister ci spiega cosa fare, soprattutto a chi entra fresco in momenti decisivi. Faccio il mio meglio per aiutare la squadra, la mentalità è quella giusta: la mia famiglia mi sostiene sempre"

Una dedica per il gol? Ci sei rimasto male del cambio Ferguson-Bailey?

"Sinceramente, ci siamo scaldati in tre: poi il mister ha deciso di fare così, io ero già pronto. Il gol lo dedico ai tifosi, che mi sono stati vicino in momenti complicati"

Forse, inizia un nuovo periodo della tua avventura a Roma rispetto all'episodio dei due rigori sbagliati? La gara di domenica contro il Milan?

"Non ho sbagliato due rigori tecnicamente (ride, ndr). Sono soddisfatto della condizione fisica che ho raggiunto, il mister spesso lo riconosce: col Sassuolo ho fatto bene, peccato che non i compagni non abbiano sfruttato i miei assist, però dobbiamo continuare così"