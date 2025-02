Sabato Milan-Verona: l'Hellas non avrà Ghilardi squalificato

Daniele Ghilardi, difensore classe 2003 in forza all'Hellas Verona, nell'ultimo turno di campionato, nella pesante sconfitta interna degli scaligeri contro l'Atalanta, ha rimediato un cartellino giallo. È un'ammonizione pesante per il centrale italiano che era diffidato e per tale ragione salterà la prossima gara di Serie A contro il Milan. L'Hellas verrà in visita a San Siro questo sabato alle ore 20.45, a caccia di vitali punti salvezza.

Anche tra le fila del Milan c'è uno squalificato: si tratta di Fikayo Tomori, espulso nella trasferta di Empoli per il doppio giallo tanto chiacchierato. Non ci sono invece diffidati per i rossoneri.