Torino, sessione di allenamento aperta al pubblico in vista della sfida col Milan
MilanNews.it
La squadra di Abate ha organizzato una sessione di allenamento aperta al pubblico in vista della partita di Serie A contro il Milan
Il Torino, che ha già giocato una partita ufficiale (vittoria per 1-0 contro la Carrarese in Coppa Italia), inizia a prepararsi in vista della prima giornata di Serie A 2026/27 contro il Milan: appuntamento per il 23 agosto allo Stadio Olimpico Grande Torino, ore 20:45.
I granata di Ignazio Abate hanno indetto una sessione di allenamento a porte aperte al Filadelfia per martedì 18 agosto, con i tifosi che potranno assistere alla seduta in vista dell'esordio in Serie A a partire dalle ore 10:00.
Martedì 18 agosto allenamento a porte aperte in vista della prima di campionato contro il Milan 🏟️— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 16, 2026
Ingresso da via Filadelfia a partire dalle ore 10:00, vi aspettiamo! 💪 pic.twitter.com/Hn817bWZle
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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