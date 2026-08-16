Torino, sessione di allenamento aperta al pubblico in vista della sfida col Milan

Torino, sessione di allenamento aperta al pubblico in vista della sfida col MilanMilanNews.it
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Oggi alle 17:27L'Avversario
di Manuel Del Vecchio
La squadra di Abate ha organizzato una sessione di allenamento aperta al pubblico in vista della partita di Serie A contro il Milan

Il Torino, che ha già giocato una partita ufficiale (vittoria per 1-0 contro la Carrarese in Coppa Italia), inizia a prepararsi in vista della prima giornata di Serie A 2026/27 contro il Milan: appuntamento per il 23 agosto allo Stadio Olimpico Grande Torino, ore 20:45.

I granata di Ignazio Abate hanno indetto una sessione di allenamento a porte aperte al Filadelfia per martedì 18 agosto, con i tifosi che potranno assistere alla seduta in vista dell'esordio in Serie A a partire dalle ore 10:00.