Man. United, Carrick: "Contro il Milan minutaggio maggiore per chi ne ha più bisogno"

vedi letture

Le dichiarazioni di Michael Carrick dopo l'amichevole contro il Leeds: sabato test in Polonia contro il Milan

L'ultima amichevole del Milan, prima di buttarsi nel calendario ufficiale domenica 23 agosto in casa del Torino per la prima di campionato, si giocherà sabato di Ferragosto in Polonia, a Breslavia, contro il Manchester United. Anche per i Red Devils sarà l'ultimo test estivo con la differenza che la squadra inglese ne ha giocato uno anche ieri contro il Leeds United vincendo ai tiri di rigore dopo l'1-1 nei 90 minuti. Al termine della gara il tecnico Michael Carrick è intervenuto ai canali ufficiali del club.

Le dichiarazioni di Micahel Carrick dopo l'amichevole con il Leeds United che ha preceduto quella contro il Milan: "Tutti ne sono usciti senza infortuni, il che è fondamentale. È una situazione un po' varia, con i giocatori a stadi di preparazione differenti, ed è importante portare tutti allo stesso livello per la prossima settimana. Sabato contro il Milan ci sarà un minutaggio maggiore per chi ne ha più bisogno, e questo permetterà di impostare una buona settimana di allenamento in vista dell'Hull City"