Manchester United, ieri vittoria ai rigori contro il Leeds in amichevole
Il Manchester United, avversario sabato del Milan, ha battuto ai rigori il Leeds in un'amichevole che si è giocata a Dublino
Il Manchester United, avversario sabato alle 16.45 in Polonia del Milan, ha giocato ieri in amichevole a Dublino contro il Leeds. La gara è terminata con la vittoria dei Red Devils ai rigori dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi con il risultato di 1-1: la squadra di Carrick era passata in vantaggio al 17' con Zirkzee, ma al 29' è arrivato il pari di Aaronson.
Alla lotteria dei rigori, il Leeds ha sbagliato due penalty con Wilson e Justin, mentre il Manchester United solo uno con Bruno Fernandes. La rete decisiva dagli undici metri è stata segnata di Mazraoui.
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