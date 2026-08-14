Manchester United, i convocati di Carrick per l'amichevole contro il Milan

Manchester United, i convocati di Carrick per l'amichevole contro il MilanMilanNews.it
Oggi alle 17:48L'Avversario
di Manuel Del Vecchio
I convocati del Manchester United per l'amichevole di domani contro il Milan di Amorim. Carrick ha tutta la squadra a disposizione tranne Sesko

Non solo il Milan (clicca QUI), anche il Manchester United è volato per la Polonia, dove domani pomeriggio disputerà un'amichevole di livello contro la squadra allenata da Amorim. Questi i convocati di Michael Carrick, che deve fare a meno unicamente di Benjamin Sesko.

VERSO UNITED-MILAN, I CONVOCATI DI CARRICK

PORTIERI
Dermot Mee, Fred Heath, Senne Lammens.

DIFENSORI
Ayden Heaven, Diogo Dalot, Harry Amass, Harry Maguire, Leny Yoro, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Noussair Mazraoui, Patrick Chinazaekpere Dorgu.

CENTROCAMPISTI
Andrey Santos, Bruno Fernandes, Jack Fletcher, Kobbie Mainoo, Toby Collyer, Tyler Fletcher, Youri Tielemans.

ATTACCANTI
Amad, Bryan Mbeumo, JJ Gabriel, Joshua Zirkzee, Marcus Rashford, Matheus Cunha, Shea Lacey.