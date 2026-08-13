Mazraoui in vista di Ferragosto: "Sarà bello rivedersi con Amorim"

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Mazraoui, terzino del Manchester United, ha parlato dopo l'amichevole contro il Leeds United in vista del Milan

Sabato 15 il Milan si gioca l'ultima amichevole della sua pre-stagione, in Polonia contro il Manchester United. Sarà l'ultimissimo test sia per i rossoneri che per i Red Devils prima di esordire in campionato il weekend successivo rispettivamente contro Torino e Hull City. Ieri gli inglesi hanno disputato un'altra amichevole a Dublino contro il Leeds United, vincendo ai tiri di rigore dopo l'1-1 nei 90 minuti.

Il commento di Noussair Mazraoui, al termine della gara contro il Leeds United, in vista della gara amichevole tra il Manchester United e il Milan che sarà in programma sabato a Breslavia, in Polonia: "Sarà una grande partita contro una grande squadra. Ovviamente conosciamo tutti Rúben Amorim, quindi sarà bello rivedersi"