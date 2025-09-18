Udinese, Atta: "Penso solo al calcio, ecco come ho iniziato"
Arthur Atta, calciatore dell'Udinese, qualche giorno fa è stato ospite a Udinese Tonight: “Penso solo al calcio. Nel tempo libero mi riposo, guardo serie tv in italiano per imparare la lingua e gioco alla playstation. A EA FC però non mi prendo, non sono forte nel gioco. Spesso torno allo stadio per vedere i fisioterapisti o cose così, praticamente vivo al Bluenergy Stadium”.
“Ho cominciato a giocare presto a calcio, a cinque anni. Giocavo ovunque: sul campo, a scuola, anche un po’ in strada. Poi a otto anni sono andato al Rennes – la squadra che tifavo, avevo anche il poster di Gourcuff in camera – dove sono rimasto per otto anni e ho imparato tanto. Nel primo torneo che ho fatto con loro mi hanno fatto giocare da portiere, ma dal giorno dopo ero di nuovo in mezzo al campo. A sedici anni sono andato al Metz e cinque anni dopo sono arrivato qui”.
