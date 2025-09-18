Gazzetta: "Kristensen nel mirino. Un gigante in difesa: il Milan prepara il colpo a gennaio"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Kristensen nel mirino. Un gigante in difesa: il Milan prepara il colpo a gennaio". In vista del mercato invernale, il club di via Aldo Rossi ha messo nel mirino Thomas Kristensen, difensore classe 2002 dell'Udinese, prossimo avversario del Diavolo in campionato (sabato alle 20.45 a Udine). Questa sarà l'occasione giusta per visionare da vicino il giovane centrale danese che costa 15 milioni di euro.

Cresciuto nelle giovanili dell'Aarhus Gymnastikforening, Kristensen è approdato all'Udinese nell'estate 2023: in maglia bianconera, il danese ha collezionato finora 54 presenze, segnando anche due gol. Fin dal suo arrivo, è diventato un punto fermo della formazione friulana, attirando l'attenzione di diversi club come per esempio l'Aston Villa, che ha provato a prenderlo a fine agosto 2025, e ora anche il Milan. Se non dovesse arrivare a gennaio, Kristensen rimarrebbe comunque nella lista del Diavolo per la prossima estate.

