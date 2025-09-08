Udinese, infortunio per Lovric in Nazionale: il 20 la partita contro il Milan

Brutte notizie in casa Udinese. Il centrocampista sloveno Sandi Lovric ha dovuto abbandonare il campo al minuto 21 della sfida tra la Svizzera e la sua Nazionale per un problema fisico, come confermato dai social della stessa squadra che, però, non è ancora stata in grado di determinare l'entità del danno. Questa sarà valutata nelle prossime ore, verosimilmente con il ritorno del calciatore a Udine dove eseguirà gli esami strumentali del caso alla presenza dello staff bianconero.

Al rientro dalla sosta il Milan ospiterà il Bologna domenica prossima alle 20.45 a San Siro e poi la settimana successiva, in occasione della quarta giornata del campionato, sarà ospite proprio dell'Udinese. Da capire se Sandi Lovric riuscirà a recuperare oppure per lui sarà necessario uno stop un po' più lungo. Seguiranno aggiornamenti.