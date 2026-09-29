Udinese, infortunio per Zaniolo: in dubbio col Milan?
L'Udinese ha comunicato degli aggiornamenti sulle condizioni di due sue calciatori:
"Udinese Calcio comunica che Idrissa Gueye, nel corso dell’amichevole contro il Pogon, ha riportato una distorsione alla caviglia. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente.
Inoltre, nel corso del suo impegno con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra.
Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo a Udine e sarà a disposizione nel giro di 3/4 settimane".
Il 25 ottobre si giocherà Udinese-Milan: la presenza di Zaniolo è in dubbio.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
L'Avversario
Primo PianoRamos in gol: ecco come andrà sfruttato da Amorim. Bilancio Milan: quest’anno obbligatoriamente in Championsdi Antonio Vitiello
Le più lette
2 Serafini durissimo: "Il primo significativo passo avanti è essersi liberati di due deleteri (dis)turbatori"
3 MN - Saelemaekers, trauma distorsivo alla caviglia. Escluse lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi
4 Santacroce rivela: "Il più forte che ho affrontato? Pato. Nel suo primo anno al Milan era impossibile da marcare"
26/09 Calcio, Manchester City colpevole di 115 violazioni finanziarie: c’è lo spettro dell’esclusione
Primo Piano
I 50 anni di Sheva: "Per diventare un giocatore importante per il Milan tutti sanno che devi vincere la Champions. Volevo scrivere il mio nome nella storia del calcio"
Primo PianoMN - Saelemaekers, trauma distorsivo alla caviglia. Escluse lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi
Primo PianoESCLUSIVA MN - Collovati: “Amorim sta portando qualcosa di nuovo, per ora il bilancio è positivo. Ramos non è un bomber”
Pietro MazzaraPrimo PianoHead of football: perché serve e perché può aiutare tanto. Bilancio 2026: rosso contenuto in arrivo
MN - Il non visto di Milan-Lecce: nuova fluidità posizionale, Gila regista e il siparietto Maignan-arbitro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com