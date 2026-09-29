Udinese, infortunio per Zaniolo: in dubbio col Milan?

L'Udinese ha comunicato degli aggiornamenti sulle condizioni di due sue calciatori:

"Udinese Calcio comunica che Idrissa Gueye, nel corso dell’amichevole contro il Pogon, ha riportato una distorsione alla caviglia. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente.

Inoltre, nel corso del suo impegno con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra.

Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo a Udine e sarà a disposizione nel giro di 3/4 settimane".

Il 25 ottobre si giocherà Udinese-Milan: la presenza di Zaniolo è in dubbio.