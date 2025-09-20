Udinese, Pozzo: "Se un giorno venderemo sarà solo per rafforzare il club"

Ieri si è tenuta la seconda edizione dello Sport Business Forum e ha parlato anche Giampaolo Pozzo, patron dell'Udinese, avversaria del Milan stasera. Pozzo ha parlato anche dell'ipotesi cessione del club, queste le sue dichiarazioni riportate da TuttoUdinese: "Se un giorno venderemo l’Udinese, lo faremo solo allo scopo di rafforzare il club, per ottenere così degli obiettivi sportivi maggiori. Per una provinciale, aver fatto 31 anni di serie A è un buon risultato.

Ma oggi abbiamo un modello, cioè l’Atalanta, che ci dimostra come, con nuove risorse, si possa puntare più in alto. Questa possibilità ce la può avere anche l’Udinese. Quindi non lo escludiamo: se qualcuno arriva con un progetto ambizioso, serio, noi siamo qua. L’importante è che si migliorino gli obiettivi della squadra. Io, non dimentichiamolo, sono un tifoso. E a me la salvezza non basta, vorrei lasciare il progetto di conservazione per fare come l’Atalanta e puntare all’Europa".