Verso Milan-Bologna: oggi Lucumi torna ad allenarsi in gruppo

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:50L'Avversario
di Lorenzo De Angelis

In vista della sfida contro il Milan di domenica Vincenzo Italiano ha "recuperato" John Lucumì. In realtà il difensore colombiano non è mai stato infortunato, ma comunque dopo gli impegni con la Colombia rientrerà solo oggi a Casteldebole per cominciare a preparare la sfida di San Siro. 

Si parla di "recupero" perché dopo un calciomercato tormentato il difensore rossoblù potrà finalmente concentrarsi solo ed unicamente sul Bologna, anche perché insieme a Vitik ed Heggem è l'unico di centrale di ruolo a disposizione del tecnico, considerata l'indisponibilità di Casale che dovrebbe però recuperare per la partita successiva a quella contro il Milan. 