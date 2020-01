LIVE MN - Fiorentina-Milan Primavera (3-1): la Fiorentina va in semifinale con la Juve, termina il percorso del Milan

La Fiorentina si dimostra più cinica riuscendo ad ottenere un'importante vittoria. I viola volano in semifinale contro la Juventus. Finisce qui il cammino del Milan di Mister Giunti.

Arriva in questo momento il fischio finale.

95' GOL FIORENTINA. Segna Fruk grazie ad una bellissima punizione.

94' Altra rimessa laterale e sullo sviluppo di questa un calcio di punizione per la Fiorentina dal limite.

91' Brescianini recupera palla nella metà campo viola. Tonin poi allarga verso Olzer, palla però poco precisa, lunga e rimessa dal fondo.

Saranno quattro i minuti di recupero.

90' ANCORA CHIORRA! Cross pericolosissimo dalla fascia da parte di Tonin, interviene nuovamente Chiorra, questa volta allontanando la palla con un pugno.

88' Bello sprint di Stanga che si fa tutta la fascia palla al piede, mette anche un bel cross sul primo palo, dove però non c'è nessuno. La recupera facilmente Chiorra.

86' Gioco molto spezzettato in questi ultimi minuti che fa soprattutto comodo alla Fiorentina che è in vantaggio. Diversi errori e falli del Milan. La lucidità comincia a mancare e la stanchezza si fa sentire.

84' Rischio per il Milan. Koffi si trova con la palla al limite dell'area rossonera, per poco non riesce a calciare. Brescianini recupera palla che sbaglia la seconda giocata ed è costretto a commettere fallo.

83' Sempre meno tempo per recuperare. Il Milan sbaglia anche in una rimessa lunga con Soncin che spedisce fuori. Giunti per nulla soddisfatto di cosa sta proponendo il suo Milan.

80' Recupera una buona palla al limite dell'area il Milan, ma spreca il contropiede e nel tentativo di ripartenza della Fiorentina il giocatore viola subisce fallo da Merletti. Calcio di punizione. Ammonito invece Brescianini per proteste.

78' Calcio di punizione per la Fiorentina. Palla violenta in area, il pallone resta lì e il Milan spazza via. Ponsi tira per evitare una ripartenza ma la palla finisce fuori dal campo. Palla per il Milan.

75' Cambio per il Milan: Frigerio prende il posto di Brambilla.

74' Brutto fallo di Koffi su Brambilla, interviene immediatamente lo staff medico rossonero. Il giocatore abbandona il campo in barella, problema al ginocchio.

72' Altri due cambi per il Milan: escono Maldini e Mionic, entrano Capone e Sala.

69' Attacca di nuovo la Fiorentina, soprattutto sulla fascia sinistra, ma il Milan si difende e concede 2 falli laterali consecutivi. Nel tentativo di difendere palla la Fiorentina commette fallo. Calcio di punizione per il Milan.

65' Calcio d'angolo battuto bene, un po' di confusione in area, ma il Milan riesce a liberare bene.

65' Non c'è un attimo di tregua, ennesima ripartenza viola, calcia ancora Beloko, tiro deviato e palla in calcio d'angolo.

​​​​​62' GOOOOOOOOOOLLLLLLLL DEL MILAN! Calcio d'angolo per i rossoneri, Chiorra prova a prenderla ma viene anticipato di testa da Maldini, che la spizza in mezzo verso Merletti che deve solo insaccarla di testa.

59' Doppio cambio nel Milan: escono Capanni e Pecorino, entrano Olzer e Tonin.

58' Cartellino giallo per Bianco.

54' GOL FIORENTINA. Beloko spiazza Soncin dal dischetto. 2-0.

54' RIGORE PER LA FIORENTINA. Bianco serve Beloko sulla destra. Si scambiano palla con Bianco che in area viene agganciato da Brescianini in area. Calcio di rigore!

52' Chiorra sventa facilmente l'angolo. Beloko parte in contropiede ed è 1 vs 2. Riesce a saltare anche i difensori, ma tarda troppo nel tirare e il Milan riesce così a salvarsi, ma ha rischiato tantissimo.

51' Merletti porta palla, palla per Capanni in profondità. Tira ma prende in pieno il portiere della Fiorentina, tra le gambe. Palla in calcio d'angolo. Grande occasione.

50' Brescianini serve Barazzetta che crossa in area. Palla respinta. Mionic riesce a riprendere palla e da dentro area prova un tiro con il destro, parata tutto sommato semplice per Chiorra.

48' Il Milan gestisce con calma il pallone cercando di fare salire il baricentro della Fiorentina.

45' Al via la ripresa.

45' Finisce qui il primo tempo.

44' Maldini tira, ma non riesce a centrare la porta.

43' Pressing Milan sul possesso viola, i rossoneri recuperano un buon pallone, Bello scambio Stanga-Mionic, palla in profondità per il terzino che subisce fallo. Punizione per il Milan nei pressi della bandierina.

41' Lancio lungo a cercare Capanni, l'ex Lazio scatta velocissimo mettendo in mostra una grande progressione, ma non basta a tenere la palla in campo. Possesso per i viola.

37' Milan molto in difficoltà in questo frangente di partita. Barazzetta prova a ripartire ma la difesa dei viola lo ferma, subito cross, palla in area per Kukovec deviano Merletti e Michelis ma è ancora angolo per la Fiorentina. La prende Soncin e prova a ripartire il Milan.

35' VANTAGGIO VIOLA. Bianco recupera palla, la passa a Beloko che scarica per Pierozzi. Cross in area, tuffo di Lovisa che impatta il pallone e lo insacca. Non può fare nulla Soncin.

34' La partita è apertissima. Uno-due rossonero tra Pecorino e Barazzaetta che scende velocissimo sulla sinistra, la mette in area, Maldini prova a girarsi ma perde il possesso del pallone. Prova a ripartire immediatamente la difesa viola lanciando lungo il pallone, che termina però fuori. Palla per il Milan.

32' Prova a ripartire velocemente Brescianini, con una palla taglia il calpo e cerca Maldini, Daniel scarica per Stanga che cerca subito Capanni, l'ex Lazio cerca la porta ma il tiro è alto.

31' Respinto bene l'angolo della Fiorentina dalla difesa rossonera, la palla finisce ancora ai viola, che non riescono a rimettere in mezzo, possesso rossonero.

30' Pressing viola. La squadra di casa recupera palla con Dalle Mura che apre per Pierozzi che subito mette in mezzo, Michelis è bravissimo ed anticipa l'attaccante della Viola mandando la palla in angolo.

29' Ci riprova ancora la Fiorentina. Ancora Beloko. Riceve palla in area di rigore, si gira su se stesso e tira. Palla alta sopra la traversa.

27' Riparte il Milan, Grande giocata di Maldini. Palla morbida al centro dell'area. Nessuno tra Pecorino e Capanni ci crede e la palla si perde sul fondo.

25' Angolo viola. Pallone in area. Soncin respinge coi pugni. Sulla sua respinta altro cross dalla destra, Soncin ancora esce bene e subisce fallo.

24' La partita è sempre più frenetica. Serie di errori da Milan e Fiorentina che perdono palla a vicenda. Koffi poi sulla sinistra prova a dribblare Brescianini che lo ferma e concede angolo.

22' Giallo per Lovisa che commette un brutto fallo nel tentativo di recuperare il pallone.

20' Fiorini lancia su Ponzi che subito crossa in area. Soncin legge benissimo ed esce respingendo fuori. Palla di nuovo della Fiorentina, ma rapidamente interviene Merletti che spazza via. La palla arriva direttamente a Chiorra, che prova fare ripartire l'azione, ma Brescianini commette fallo. Proteste dalla panchina dei viola per il mancato giallo.

19' Calcio di punizione dalla 3/4. Il Milan respinge di testa con Capanni. Beloko prova a gestire palla per poi mettere un cross che attraversa tutta l'area e va in fallo laterale.

18' Brutto intervento di Maldini su Koffi, giallo per il fantasista rossonero.

17' OCCASIONE MILAN! Bellissimo calcio d'angolo del Milan, colpo di testa di Merletti, Chiorra però bravissimo para.

16' Michelis batte per Capanni. Mionic scarica per Barazzetta sulla destra. Cross deviato da Ponsi. Angolo per il Milan.

16' Cross in area dei viola a cercare Bianco. Respinge bene la difesa rossonera, Koffi serve sulla destra, il Milan riesce però a spazzare via e Capanni conquista un fallo prezioso.

14' Beloko riceve palla tra la linee, si accentra e poi tira da fuori cercando di sorprendere Soncin. Palla fuori e nessuna deviazione.

11' Primi undici minuti di partita frenetici da entrambe le parti.

10' PERICOLO VIOLA! Maldini ripiega e nel provare ad intercettare il pallone lo manda improvvisamente verso la sua porta, deve uscire Soncin per evitare che la palla vada agli attaccanti viola.

9' Calcio d'angolo per la Fiorentina, la palla arriva a Dalle Mura che la appoggia per Chiti che calcia immediatamente, la palla finisce sopra la traversa.

6' Pallone morbido dal calcio d'angolo. Respinge Dalle Mura. Lancio lungo per Koffi che si libera di Mionic e prova di destro. Tiro tenero, nessun problema per Soncin.

5' OCCASIONE MILAN! Merletti per Michelis. Scambi a centrocampo. Mionic riceve palla sulla sinistra. Tiro al giro ma para Chiorra. Grande parata. Altro angolo per il Milan.

4' Calcio d'angolo battuto male. Ci provano prima Merletti e poi Michelis, ma nessuno dei due trova la porta. Palla per i viola.

3' Bella giocata di Maldini, recupera palla, appoggia su Barletta che crossa in mezzo, respinge la difesa dei viola che manda in calcio d'angolo.

2' Mionic scodella in area ma la palla viene respinta ma il Milan ferma il contropiede viola concedendo rimessa laterale.

1' Subito un piccolo rischio per i rossoneri che pedono una palla pericolosa, la ripartenza della Fiorentina viene però fermata per fuorigioco.

0' C'è il fischio di inizio, forza ragazzi!

Le squadre fanno il loro ingresso in campo, tra pochi istanti al via la partita.

LE FORMAZIONI:

FIORENTINA:

Chiorra; E. Pierozzi, Ponsi, Chiti, Dalle Mura, Beloko, Bianco, Lovisa, Kukovec, Koffi, Fiorini. All. Bigica.

MILAN:

Soncin; Barazzetta, Merletti, Michelis, Stanga, Brescianini, Brambilla, Mionic, Maldini, Pecorino, Capanni. All. Giunti.

Amici e amiche di MilanNews.it benvenuti dall'Artemio Franchi per il live testuale di Fiorentina-Milan, gara valevole per i quarti di finale della Primavera Tim Cup. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione di questo importante match.