Primavera, Guidi dopo il derby: "Sono orgoglioso di ogni ragazzo. Dobbiamo proseguire su questa velocità"

Il Milan vince meritatamente il primo derby di giornata, quello Primavera. I rossoneri piegano l’Inter fuori casa con il risultato di 3-1, con le reti arrivate tutte nel primo tempo. La squadra di Guidi a metà primo tempo colpisce due volte in pochi minuti con Dutu e Ibra Jr, che nel giorno del diciottesimo compleanno segna il quarto gol in cinque gare di campionato. A fine prima frazione arriva il gol di Mosconi che riaccende le speranze nerazzurre subito spente dal rigore procurato da uno scatenato Magni e realizzato da Bonomi. Le parole di mister Guidi a fine partita.

Sulla vittoria non scontata: "Erano sette anni che non vincevamo un derby Primavera, c'è grande soddisfazione. E c'è grande soddisfazione che lo abbia fatto questo gruppo di ragazzi che io vedo lavorare quotidianamente con tanta intensità e abnegazione. Sono orgoglioso di ognuno di loro. Come ho detto al termine della partita negli spogliatoi, sono orgoglioso di essere il loro allenatore perché hanno vinto un derby facendo una prestazione ottima e sono stati fondamentali tutti coloro che non hanno preso parte alla sfida ma l'hanno preparata durante la settimana. Mi fido ciecamente di loro e sono convinto che lungo il nostro percorso ognuno di loro avrà le proprie opportunità"

Sul significato della vittoria per il campionato: "Un segnale importante perché crea grande autostima e consapevolezza: c'è convinzione che ciò che stiamo facendo sia nella direzione giusta. Dobbiamo proseguire su questa velocità perché questa è solamente una tappa di un percorso ancora lungo: step importante ma non ancora decisivo per realizzare il loro sogno, diventare calciatori professionisti. C'è ancora tantissimo da fare ma c'è soddisfazione. Continuiamo ad andare forte: sono certo che sia un gruppo che ha ancora tantissimi e ampi margini di miglioramento"