Se nelle categorie maggiori l'emergenza coronavirus ha costretto i club delle regioni colpite a chiedere la disputa delle partite a porte chiuse, diverso sarà per la Primavera 2. Il Milan, promosso in Primavera 1 con quattro giornate d'anticipo, sarebbe dovuto essere di scena sul campo del Verona, ma la gara non si disputerà così come tutte le altre partite dell'8a giornata.