Coppa Italia Women, il programma dei quarti: ecco quando il Milan sfiderà la Fiorentina
Il sito della FIGC riporta il programma dei quarti di Coppa Italia Femminile: "Dopo gli ottavi di finale disputati tra sabato 20 e domenica 21 dicembre, la Coppa Italia Women a gennaio entra nel vivo. Ufficiali le date e gli orari dei quarti di finale, che saranno tutti trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Si parte martedì 20 alle 18 con Milan-Fiorentina; mercoledì 21, Ternana Women-Inter alle 18 e il derby Lazio-Roma alle 20.30. A chiudere l’andata dei quarti, Napoli Women-Juventus giovedì 22 alle 18.
Alle 18 di mercoledì 28 gennaio, Roma-Lazio e Inter-Ternana Women apriranno i quarti di ritorno, completati giovedì 29 da Fiorentina-Milan alle 18 e da Juventus-Napoli Women alle 20.30
COPPA ITALIA WOMEN – QUARTI DI FINALE (tutte le gare su Sky Sport e in streaming su NOW)
Gare di andata
Martedì 20 gennaio
Ore 18: Milan-Fiorentina
Mercoledì 21 gennaio
Ore 18: Ternana Women-Inter
Ore 20.30: Lazio-Roma
Giovedì 22 gennaio
Ore 18: Napoli Women-Juventus
Gare di ritorno
Mercoledì 28 gennaio
Ore 18: Roma-Lazio
Ore 18: Inter-Ternana Women
Giovedì 29 gennaio
Ore 18: Fiorentina-Milan
Ore 20.30: Juventus-Napoli Women
