Coppa Italia Women, il programma dei quarti: Milan-Fiorentina si giocherà martedì 20 gennaio

La Coppa Italia Women è pronta ad entrare nel vivo con i quarti. Dopo gli ottavi di finale disputati tra sabato 20 e domenica 21 dicembre, infatti, la Coppa Italia Women a gennaio tornerà in campo con i quarti. Intanto sono ufficiali le date e gli orari delle sfide in programma.

Si partirà martedì 20 alle 18 con Milan-Fiorentina; mercoledì 21, invece, Ternana Women-Inter alle 18 e il derby Lazio-Roma alle 20.30. A chiudere l’andata dei quarti, sarà la sfida tra il Napoli Women e la Juventus giovedì 22 alle 18.