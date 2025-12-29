Coppa Italia Women, il programma dei quarti: Milan-Fiorentina si giocherà martedì 20 gennaio
La Coppa Italia Women è pronta ad entrare nel vivo con i quarti. Dopo gli ottavi di finale disputati tra sabato 20 e domenica 21 dicembre, infatti, la Coppa Italia Women a gennaio tornerà in campo con i quarti. Intanto sono ufficiali le date e gli orari delle sfide in programma.
Si partirà martedì 20 alle 18 con Milan-Fiorentina; mercoledì 21, invece, Ternana Women-Inter alle 18 e il derby Lazio-Roma alle 20.30. A chiudere l’andata dei quarti, sarà la sfida tra il Napoli Women e la Juventus giovedì 22 alle 18.
Pubblicità
MILAN FEMMINILE
Serie A Femminile, date e orari delle prime tre giornate del 2026: si riparte sabato 17 gennaio da Parma-Milan
I tre punti di ieri sono più importanti di quello che sembrano. Maignan: non è una questione di soldi. La vergogna della trasferta di Cagliaridi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Tedesco chiama Nkunku al Fenerbahce: "Lavoriamo di nuovo insieme". Offerta al Milan: prestito con obbligo a 35 milioni
2 I tre punti di ieri sono più importanti di quello che sembrano. Maignan: non è una questione di soldi. La vergogna della trasferta di Cagliari
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
Luca SerafiniIl mercato lo faccia uno solo. In campionato una grande occasione che non va buttata via. Maignan deve firmare. Australia, pericolo scampato
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com