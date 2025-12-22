Coppa Italia Women, tutte le squadre qualificate ai quarti di finale

vedi letture

Il Milan Femminile, nella giornata di ieri, ha raggiunto i quarti di finale di Coppa Italia Women. Le rossonere hanno sconfitto, in trasferta, il Genoa con il risultato di 2-3. Decisive le rete di Ijeh, Kvyag e Soffia: la squadra di Coach Bakker si era portata sul doppio vantaggio, prima di farsi recuperare e rimettere la testa davanti con la terza rete decisiva. Di seguito tutti i risultati e le squadre qualificate al prossimo turno.

COPPA ITALIA WOMEN - OTTAVI DI FINALE

Sabato 20 dicembre

Ternana Women-Como Women 2-1

Napoli Women-Sassuolo 3-1

Domenica 21 dicembre

Ore 13.30

Lumezzane-Roma 1-4

Ore 14.30:

Cesena-Juventus 1-7

Genoa-Milan 2-3

Bologna-Fiorentina 1-1 dts (3-5 dcr)

Parma-Lazio 0-1 dts

Como 1907-Inter 1-2