Coppa Italia Women, tutte le squadre qualificate ai quarti di finale
Il Milan Femminile, nella giornata di ieri, ha raggiunto i quarti di finale di Coppa Italia Women. Le rossonere hanno sconfitto, in trasferta, il Genoa con il risultato di 2-3. Decisive le rete di Ijeh, Kvyag e Soffia: la squadra di Coach Bakker si era portata sul doppio vantaggio, prima di farsi recuperare e rimettere la testa davanti con la terza rete decisiva. Di seguito tutti i risultati e le squadre qualificate al prossimo turno.
COPPA ITALIA WOMEN - OTTAVI DI FINALE
Sabato 20 dicembre
Ternana Women-Como Women 2-1
Napoli Women-Sassuolo 3-1
Domenica 21 dicembre
Ore 13.30
Lumezzane-Roma 1-4
Ore 14.30:
Cesena-Juventus 1-7
Genoa-Milan 2-3
Bologna-Fiorentina 1-1 dts (3-5 dcr)
Parma-Lazio 0-1 dts
Como 1907-Inter 1-2
MILAN FEMMINILE
