Femminile, coach Bakker: "La cosa più importante oggi era qualificarsi e lo abbiamo fatto"

Il Milan Femminile si porta a casa la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra rossonera ha battuto a domicilio il Genoa per 2-3 dopo essere stata in vantaggio di due gol ed essere stata rimontata: alla fine la rete decisiva la segna Angelica Soffia che regala il passaggio del turno alla formazione milanista. Ai microfoni dei canali tematici è intervenuta coach Suzanne Bakker al termine della gara. Tutte le sue dichiarazioni.

La cosa più importante è stata fatta...

"Sì la cosa più importante oggi era qualificarsi per il prossimo turno e lo abbiamo fatto. Ci siamo portate avnati 2-0 e a inizio secondo tempo abbiamo avuto due grandi occasioni in cui se segnavamo avremmo ammazzato la partita. Invece hanno segnato loro e poi con entusiasmo ne hanno segnato anche un altro di gol. Ma noi ci siamo rialzate e abbiamo vinto, ce ne andiamo al prossimo turno"

Cos'è successo con la rimonta del Genoa?

"Non è stata una questione di concentrazione, devo guardare a livello tattico: abbiamo giocato molte volte il pallone indietro invece che in avanti per andare a cercare di segnare il gol che avrebbe chiuso la partita. E anche quando siamo state in vantaggio 2-1 avremmo dovuto giocare in avanti per andare a segnare. Abbiamo perso più volte il pallone e abbiamo dato loro coraggio.