Femminile, Soffia: "Importante la reazione ma dobbiamo gestire meglio il risultato"

Il Milan Femminile vince 2-3 in casa del Genoa e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Le rossonere dopo essere passate in vantaggio di due gol nel primo tempo, si sono complicate la vita nella ripresa facendosi recuperare dalla squadra ligure, prima di reagire e rimettere il muso davanti grazie al gol di Angelica Soffia. La centrocampista, a fine gara, è intervenuta ai microfoni dei canali tematici del club rossonero. Le sue dichiarazioni.

La qualificazione era la cosa importante...

"L'obiettivo era passare il turno. Ci siamo complicate un po' la vita nel secondo tempo nonostante avessimo il controllo della partita: ma l'importante era passare il turno"

Manca qualcosina a livello di mentalità?

"Sì stiamo cercando di migliorare un po' questo calo di attenzione. Dobbiamo imparare a gestire meglio il risultato, anche perché eravamo in controllo della partita. L'importante è che c'è stata la reazione"