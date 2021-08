LIVE MN - Serie A Femminile, poker per il Milan con il Verona all'esordio: in rete Giacinti, Bergamaschi e Boquete!

93' - Fischio finale! Il Milan sorride alla prima giornata e ottiene i primi tempi punti in campionato grazie alla doppietta di Giacinti e le reti di Bergamaschi e Boquete.

91' - Filtrante di Boquete, che in area trova Giacinti fermata dall'intervento in presa di Gritti.

90' - Tre minuti di recupero assegnati dall'arbitro.

89' - Azione d'attacco del Milan, conclusa con il tiro dalla distanza di Jane finito alto sopra la traversa.

85' - Insiste sempre il Milan. Tucceri Cimini manda in porta Giacinti, che con un diagonale finito di poco fuori va vicina alla tripletta.

83' - OCCASIONE SPRECATA MILAN! Boquete gioca su Longo, che controlla in area ma non riesce ad indirizzare bene il pallone del 5-0.

82' - Giacinti fermata irregolarmente da De Santis, che riceve il cartellino giallo.

79' - Punizione molto interessante per il Milan dal lato corto di destra. Tucceri Cimini mette in mezzo la sfera ma non riesce a concretizzare l'azione.

73' - Due sostituzioni anche per il Verona. Oliva prende il posto di Ledri e Mancuso prende il posto di Catelli.

72' - Doppio cambio del Milan: Thomas per Longo, Codina per Arnadottir.

69' - Tentativo del Verona, ma la sfera finisce sulla rete esterna della porta.

63' - Ci prova Tucceri Cimini da posizione defilata, respinge Gritti.

61' - Altra sostituzione Milan: Grimshaw rileva Adami.

58' - Cambio anche per il Verona: Lotti prende il posto di Dahlberg così come Rognoni con Pasini e Anghileri con Cedeno.

57' - Doppio cambio Milan: escono Andersen e Bergamaschi, al loro posto Tucceri Cimini e Rizza.

53' - POKER MILAN!!! Splendido contropiede guidato da Boquete, che brucia la difesa avversaria ed insacca con un tiro preciso il 4-0 milanista.

51' - Thomas da destra allarga su Bergamaschi, che prova il tiro ma viene respinta dalla difesa avversaria.

48' - AZIONE SPETTACOLARE DEL MILAN! Dopo un buon possesso delle rossonere Giacinti serve in profondità Bergamaschi, che davanti Gritti insacca il 4-0. La sua rete però non viene convalidata per fuorigioco.

45' - Inizia la ripresa. Nessun cambio da entrambe le parti.

Si fa a riposo senza recupero. Primo tempo dominato dalle rossonere, che con la doppietta di Giacinti e la rete di Bergamaschi conducono per 3-0 su un Verona rimasto quasi a guardare.

45' - GOOOOOL DEL MILAN!!! Giacinti trasforma il rigore spiazzando Gritti e mandando il parziale sul 3-0. Dominio rossonero.

45' - CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Giacinti atterrata in area da Jelencic

44' - Schema su calcio di punizione per il Milan, che riesce andare al tiro con Thomas che viene murata.

36' - Tentativo del Verona con Pasini, la cui conclusione finisce ampiamente larga.

35' - OCCASIONE MILAN! Grande apertura di Bergamaschi, che trova in area Thomas tutta sola. L'attaccante trova la risposta di Gritti, ma l'azione viene fermata per fuorigioco.

33' - Tentativo di Bergamaschi, risponde attentamente Gritti.

32' - Punizione corta sfruttata da Thrige, che mette il pallone in area trovando Thomas il cui tiro viene deviato. Sul conseguente corner colpo di testa di Codina prontamente fermato.

28' - Insiste nonostante il doppio vantaggio il Milan, che va al tiro con Boquete. La conclusione termina a lato.

25' - RADDOPPIO MILAN!!! Grandissima azione personale di Bergamaschi, che recupera un possesso e si invola verso l'area di rigore scaligera, insaccando con quello che nelle intenzioni doveva essere un cross il 2-0!

23' - GOL DEL MILAN!!! Boquete manda in profondità Giacinti, che raccoglie il pallone in scivolata e realizza la prima rete in campionato delle rossonere! 1-0!

21' - Traversone dalla sinistra di Bergamaschi, fermata dall'uscita in presa alta di Gritti.

18' - Solita azione di Boquete, brava ad aprire a destra su Thrige che in area spreca.

13' - CI PROVA IL MILAN! Passaggio illuminante di Vero Boquete per Thomas, che da sola davanti a Gritti spreca la prima vera occasione del Milan.

12' - Punizione sfruttata dal Milan, con il pallone che arriva in area ma viene bloccato da Gritti.

10' - Accelerazione di Boquete, che porta spasso tre avversarie e libera Jane, che prova la conclusione dalla distanza ma finisce di poco fuori.

4' - Ci prova Jane dalla distanza, tiro murato.

1' - Inizia il match!

Formazioni ufficiali

MILAN (3-4-3): Giuliani; Fusetti, Agard, Codina; Thrige, Jane, Adami, Bergamaschi; Thomas, Giacinti, Boquete.

VERONA (4-3-3): Gritti; Ledri, Ambrosi, De Santis, Jelencic; Errico, Dahlberg, Catelli; Nilsson, Anghileri, Pasini.

Amici e amiche di MilanNews.it, benritrovati dal Centro Sportivo Vismara per la prima giornata di Serie A di Calcio Femminile. Il Milan di Maurizio Ganz torna in campo dopo l'eliminazione in Champions League, accogliendo per l'esordio in campionato il Verona.