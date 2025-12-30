Milan Femminile, date e orari delle prime tre giornate del 2026
Il campionato di Serie A Women riprenderà solamente a metà gennaio. Oggi la FIGC ha reso note date e orari delle prime tre giornate di campionato del 2026, con il Milan Femminile che aprirà le danze sabato 17 gennaio alle ore 12.30 in casa del Parma. Alla stessa ora, domenica 25, le rossonere ospiteranno la Ternata Women, mentre la prima partita di febbraio si giocherà domenica 1, sempre all'orario di pranzo, in casa contro il Genoa.
Serie A Women Athora - Il programma dalla 10a alla 12a giornata
10a giornata
Sabato 17 gennaio
Ore 12.30: Parma-Milan (DAZN)
Ore 15: Fiorentina-Genoa (DAZN)
Ore 18: Napoli Women-Como Women (DAZN)
Domenica 18 gennaio
Ore 12.30: Roma-Sassuolo (DAZN)
Ore 15: Ternana Women-Lazio (DAZN)
Ore 15.30: Inter-Juventus (DAZN, RaiSport e RaiPlay)
11a giornata
Sabato 24 gennaio
Ore 15: Lazio-Fiorentina (DAZN)
Domenica 25 gennaio
Ore 12.30: Milan-Ternana Women (DAZN)
Ore 12.30: Genoa-Roma (DAZN)
Ore 15: Como Women-Inter (DAZN, RaiSport e RaiPlay)
Ore 15: Sassuolo-Napoli Women (DAZN)
Lunedì 26 gennaio
Ore 18: Juventus-Parma (DAZN)
12a giornata
Domenica 1° febbraio
Ore 12.30: Lazio-Como Women (DAZN)
Ore 12.30: Milan-Genoa (DAZN, RaiSport, RaiPlay)
Ore 15: Ternana-Inter (DAZN)
Ore 15: Parma-Roma (DAZN)
Ore 18: Juventus-Sassuolo (DAZN)
Lunedì 2 febbraio
Ore 18: Fiorentina-Napoli Women (DAZN)
Pubblicità
MILAN FEMMINILE
Subito il difensore! Colloquio Allegri-Tare-Maignan: trattativa ad oltranza. Max sempre sul filo del rasoiodi Antonio Vitiello
Le più lette
2 Subito il difensore! Colloquio Allegri-Tare-Maignan: trattativa ad oltranza. Max sempre sul filo del rasoio
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
ESCLUSIVE MN
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Ian Abrahams (TalkSport): "Füllkrug? Al West Ham hanno fallito più di 50 attaccanti dal 2009 in poi. Qui farebbero schifo pure Henry e Mbappé"
Pietro MazzaraI tre punti di ieri sono più importanti di quello che sembrano. Maignan: non è una questione di soldi. La vergogna della trasferta di Cagliari
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com