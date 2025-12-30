Milan Femminile, date e orari delle prime tre giornate del 2026

Milan Femminile, date e orari delle prime tre giornate del 2026
Oggi alle 16:40MILAN FEMMINILE
di Francesco Finulli

Il campionato di Serie A Women riprenderà solamente a metà gennaio. Oggi la FIGC ha reso note date e orari delle prime tre giornate di campionato del 2026, con il Milan Femminile che aprirà le danze sabato 17 gennaio alle ore 12.30 in casa del Parma. Alla stessa ora, domenica 25, le rossonere ospiteranno la Ternata Women, mentre la prima partita di febbraio si giocherà domenica 1, sempre all'orario di pranzo, in casa contro il Genoa.

Serie A Women Athora - Il programma dalla 10a alla 12a giornata



10a giornata
Sabato 17 gennaio
Ore 12.30: Parma-Milan (DAZN)
Ore 15: Fiorentina-Genoa (DAZN)
Ore 18: Napoli Women-Como Women (DAZN)
Domenica 18 gennaio
Ore 12.30: Roma-Sassuolo (DAZN)
Ore 15: Ternana Women-Lazio (DAZN)
Ore 15.30: Inter-Juventus (DAZN, RaiSport e RaiPlay)

11a giornata
Sabato 24 gennaio
Ore 15: Lazio-Fiorentina (DAZN)
Domenica 25 gennaio
Ore 12.30: Milan-Ternana Women (DAZN)
Ore 12.30: Genoa-Roma (DAZN)
Ore 15: Como Women-Inter (DAZN, RaiSport e RaiPlay)
Ore 15: Sassuolo-Napoli Women (DAZN)
Lunedì 26 gennaio
Ore 18: Juventus-Parma (DAZN)

12a giornata
Domenica 1° febbraio
Ore 12.30: Lazio-Como Women (DAZN)
Ore 12.30: Milan-Genoa (DAZN, RaiSport, RaiPlay)
Ore 15: Ternana-Inter (DAZN)
Ore 15: Parma-Roma (DAZN)
Ore 18: Juventus-Sassuolo (DAZN)
Lunedì 2 febbraio
Ore 18: Fiorentina-Napoli Women (DAZN)