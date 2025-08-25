Milan Femminile, frattura del malleolo peroneale della caviglia sinistra per Sorelli

MilanNews.it
MILAN FEMMINILE
di Antonello Gioia
fonte AC Milan

Nella giornata di ieri, durante la gara AC Milan-Sassuolo della Serie A Women's Cup, la calciatrice Nadine Sorelli ha subito una frattura del malleolo peroneale della caviglia sinistra che richiederà approfondimenti diagnostici e consulenze specialistiche per eventuale intervento chirurgico.