Serie A Femminile, date e orari delle prime tre giornate del 2026: si riparte sabato 17 gennaio da Parma-Milan

Attraverso il suo sito, la FIGC ha reso noto il programma della 10^, 11^ e 12^ giornata della Serie A Femminile: "Sarà Parma-Milan la prima partita del 2026 della Serie A Women Athora. Ufficiali le date e gli orari delle prime tre giornate di Serie A Women Athora del nuovo anno, che si aprirà – dopo la Supercoppa Women dell’11 gennaio tra Juventus e Roma – con la decima del girone di andata: gialloblù e rossonere si affronteranno sabato 17 gennaio alle 12.30, con la sfida tra Inter e Juventus che sarà trasmessa in diretta anche su RaiSport e RaiPlay domenica 18 alle 15.30.



L'undicesima e ultima giornata di andata si svilupperà invece su tre giorni, con Lazio-Fiorentina sabato 24, quattro gare domenica 25 (tra cui Como Women-Inter in diretta anche su RaiSport e RaiPlay) e una - quella tra Juventus e Parma - lunedì 26 alle 18.



Il girone di ritorno si aprirà invece domenica 1° febbraio con cinque gare: tra queste Milan-Genoa, gara in diretta anche su RaiSport e RaiPlay). Lunedì 2 febbraio alle 18 il posticipo tra Fiorentina e Napoli Women.

10a giornata

Sabato 17 gennaio

Ore 12.30: Parma-Milan (DAZN)

Ore 15: Fiorentina-Genoa (DAZN)

Ore 18: Napoli Women-Como Women (DAZN)

Domenica 18 gennaio

Ore 12.30: Roma-Sassuolo (DAZN)

Ore 15: Ternana Women-Lazio (DAZN)

Ore 15.30: Inter-Juventus (DAZN, RaiSport e RaiPlay)



11a giornata

Sabato 24 gennaio

Ore 15: Lazio-Fiorentina (DAZN)

Domenica 25 gennaio

Ore 12.30: Milan-Ternana Women (DAZN)

Ore 12.30: Genoa-Roma (DAZN)

Ore 15: Como Women-Inter (DAZN, RaiSport e RaiPlay)

Ore 15: Sassuolo-Napoli Women (DAZN)

Lunedì 26 gennaio

Ore 18: Juventus-Parma (DAZN)



12a giornata

Domenica 1° febbraio

Ore 12.30: Lazio-Como Women (DAZN)

Ore 12.30: Milan-Genoa (DAZN, RaiSport, RaiPlay)

Ore 15: Ternana-Inter (DAZN)

Ore 15: Parma-Roma (DAZN)

Ore 18: Juventus-Sassuolo (DAZN)

Lunedì 2 febbraio

Ore 18: Fiorentina-Napoli Women (DAZN)