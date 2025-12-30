Serie A Women, nel 2025 il Milan è la squadra che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio

vedi letture

Il sito della FIGC ha riportato i numeri del 2025 della Serie A Women. Ecco quelli che riguardano il Milan Femminile:

"La Lazio è la squadra che ha collezionato più punti (46) e vinto più partite (15) in Serie A nel 2025; inoltre, nel periodo, soltanto il Milan (48) ha segnato più reti rispetto alla formazione biancoceleste (46 come l’Inter).

Il Milan è la squadra che ha registrato più pareggi in Serie A nel 2025: sei, quattro dei quali in trasferta, altro record nel periodo in campionato.

Il Milan è la squadra che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio in Serie A nel 2025 (16), mentre l’Inter è quella che ne ha persi di più una volta sopra nel punteggio nel periodo (14).

Il Milan è la formazione che ha mandato in gol più giocatrici differenti in Serie A nel 2025 (18) e quella che vanta più giocatrici con almeno una partecipazione attiva in campionato nel periodo (22)".