Vince il Milan Femminile all'ultima gara del 2025! 2-3 col Genoa e quarti di Coppa Italia raggiunti
Nell'ultimo appuntamento del 2025, il Milan Femminile della Coach Suzanne Bakker vince nella Coppa Italia Women battendo in casa del Genoa gli ottavi di finale della competizione: 2-3 il risultato finale. Le rossonere si guadagnano così un posto ai quarti di finale della competizione.
MILAN FEMMINILE
MN - Il bollettino medico del Milan Femminile. Derby di Milano: Furlani e Tare presenti sugli spalti
