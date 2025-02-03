Vince il Milan Femminile all'ultima gara del 2025! 2-3 col Genoa e quarti di Coppa Italia raggiunti

Vince il Milan Femminile all'ultima gara del 2025! 2-3 col Genoa e quarti di Coppa Italia raggiuntiMilanNews.it
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Oggi alle 18:00MILAN FEMMINILE
di Antonello Gioia

Nell'ultimo appuntamento del 2025, il Milan Femminile della Coach Suzanne Bakker vince nella Coppa Italia Women battendo in casa del Genoa gli ottavi di finale della competizione: 2-3 il risultato finale. Le rossonere si guadagnano così un posto ai quarti di finale della competizione.