Milan Futuro, domani esordio in Serie D. Oddo: "Pavia banco di prova perfetto per misurare la nostra maturità"

Domani il Milan Futuro fa il suo esordio in Serie D e lo farà sul campo del Pavia, nella seconda giornata del campionato. La prima è stata saltata dai rossoneri (si giocherà il 17 settembre al Chinetti contro il Leon) per via dei troppi calciatori impegnati con le Nazionali durante la pausa. Di seguito le dichiarazioni di mister Massimo Oddo alla vigilia della sfida che si giocherà alle ore 15.

“Siamo ai nastri di partenza della stagione, anche se abbiamo già giocato la Coppa Italia in agosto, sappiamo quanto sia importante cominciare con la giusta grinta. Domani sarà la nostra prima gara di Campionato , nonostante sia la seconda giornata, vogliamo vincere e convincere del lavoro fatto finora".

Continua Oddo: "Domani ci aspetta una gara importante e stimolante. Il Pavia è una squadra che ha tradizione, una piazza calorosa e un ambiente che darà sicuramente grande spinta ai loro ragazzi. Dovremo essere pronti ad affrontare una partita intensa, con ritmo e duelli fisici. Noi stiamo crescendo giorno dopo giorno: il nostro obiettivo è formare i giovani del Milan affinché possano presto affacciarsi in Prima Squadra, ma lo facciamo attraverso il lavoro, la competitività e la voglia di vincere ogni singola partita. Mi aspetto di vedere attenzione, coraggio e mentalità. Affrontare realtà come il Pavia è un banco di prova perfetto per misurare la maturità dei nostri ragazzi. Sono curioso di vedere a che punto siamo con la crescita individuale di un percorso che durerà tutto l’anno, ma anche fiducioso, perché vedo un gruppo che ha entusiasmo e che sta imparando a stare dentro le partite con la giusta cattiveria agonistica. Adesso tocca a noi dimostrarlo sul campo”.