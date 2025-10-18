Milan Futuro, Sia: "Milan Futuro bellissimo progetto: sono maturato molto. Sogno di esordire a San Siro"

Uno degli elementi di continuità rispetto alla scorsa stagione per Milan Futuro, si chiama Diego Sia. L'attaccante rossonero classe 2006 è uno dei pochi reduci dell'anno passato in Serie C e quest'anno si sta ritagliando un ruolo da protagonista ben più ampio. Domenica la squadra di Massimo Oddo torna in campo in Serie D al "Felice Chinetti" dove affronterà il Caldiero Terme alle ore 15 e cercherà di riscattare la prima sconfitta stagionale in campionato, arrivata prima della sosta. Sia ha parlato ai microfoni di Milan TV. Le sue dichiarazioni.

Su Milan Futuro: "È il mio secondo anno con Milan Futuro e con mister Oddo. Parlando del gruppo è molto unito e penso si sia visto in queste prime partite. Lavoriamo tanto, anche con il mister che ci sprona sempre a dare il 100%: vogliamo continuare su questa strada. Posso dare una mano alla squadra sia in termini di gol che in termini di assist. Penso sia un bellissimo progetto, crede nei giovani: ci fa crescere in campionati tosti"

Sulla relazione con mister Massimo Oddo: "Con il mister ho un grandissimo rapporto, mi spinge sempre a dare il massimo: cerco sempre di ascoltare ogni suo minimo consiglio".

Sul rapporto con il Milan: "È il quindicesimo anno qua al Milan e ormai questa è una famiglia, una seconda casa. Mi trovo veramente bene. In questi anni ho passato tante emozioni, tante vittorie, tante sconfitte: la finale in U16, quella in Youth League... Ne abbiamo passate tante e penso di essere maturato molto: quest'anno mi sento uno dei grandi, anche se magari non è così, e cerco di dare ai più piccoli una mano o un consiglio che mi è stato trasmesso in passato"

L'esordio in tournée con la prima squadra: "È stato bellissimo, lo aspettavo da tanto: penso sia il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio. Ringrazio il mister Allegri e tutto lo staff per avermi dato questa possibilità ma è solo un punto di partenza, spero ce ne saranno molte altre"

Sulla maglia azzurra: "Con la Nazionale è sempre un onore indossare la maglia dell'Italia: l'anno scorso ero con l'U19, l'anno prima ho fatto l'Europeo da sotto età, spero di riconquistarmi la maglia e tornare a vestirla".

Sulla sua vita extra-campo: "Sono un ragazzo molto semplice, mi piace stare con la famiglia e con gli amici. Ho diversi hobby come giocare a padel, sono molto sportivo. In questi anni ho conosciuto tantissimi ragazzi e con molti siamo rimasti in buoni rapporti: mi viene da pensare a Scotti che adesso è in Primavera, con Magni che è andato via..."

Sui suoi obiettivi: "L'obiettivo mio è quello di migliorarmi ogni giorno: dare sempre il massimo per la squadra e per me stesso. Poi vorrei togliermi tante soddisfazioni, magari esordire a San Siro o potermi allenare con continuità in prima squadra"