Oddo spiega: "Noi ci chiamiamo Milan Futuro, ma vorrei sottolineare che non è solo l'U23, bensì un progetto che parte dall'attività di base"

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha rilasciato una intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

L'età media della squadra è più bassa rispetto all'anno scorso...

“Molto più giovane, sì. Noi ci chiamiamo Milan Futuro, ma vorrei sottolineare che Milan Futuro non è solo l’Under 23, bensì un progetto che parte dall’attività di base e va sino alla fine del percorso con la seconda squadra, che è l’ultimo step per migliorare questi ragazzi. L’interscambio tra Futuro, prima squadra e Primavera serve proprio a questo, partendo dal presupposto che la Primavera avrà una rosa di giocatori sotto età”.

MILAN FUTURO IN SERIE D: QUANDO SI COMINCIA?

Il Milan Futuro ha cominciato bene la sua stagione. I rossoneri si sono resi protagonisti di due partite positive nel Turno Preliminare e nel Primo Turno di Coppa Italia Serie D. Nella prima gara i rossoneri hanno ospitato e sconfitto la Trevigliese con il passivo di 2-0, la settimana successiva (sabato scorso), la squadra di mister Massimo Oddo ha vinto di misura per 1-0 in casa del Gozzano staccando così il biglietto per i trentaduesimi di finale che si giocheranno a inizio ottobre in gara secca. Ora testa al campionato di Serie D per la squadra rossonera che, però, non lo inizierà insieme alle altre formazioni. La prima giornata è in programma per questo weekend e i giovani milanisti avrebbero dovuto giocare domenica 7 settembre contro l'AC Leon, compagine di Monza e Brianza. La gara è stata però rinviata perché l'under 23 del Milan ha perso troppi giocatori per questa sosta Nazionali e da regolamento ha potuto chiedere che la gara fosse posticipata. Si giocherà dunque mercoledì 17 settembre alle ore 15, al "Chinetti" di Solbiate Arno. La prima gara sarà dunque in realtà il secondo turno di campionato, la trasferta di Pavia nel weekend del 14 settembre.