Serie D, Pavia-Milan Futuro 1-2: il tabellino del match

Serie D, Pavia-Milan Futuro 1-2: il tabellino del matchMilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 17:12MILAN FUTURO
di Lorenzo De Angelis

Il tabellino di Pavia-Milan Futuro 1-2, sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie D.

PAVIA-MILAN FUTURO 
Marcatori: 49' Alfiero (PAV), 80' Branca (MIL), 88' Perina (MIL)

Ammoniti: 19' Magrassi (MIL), 83' Branca (MIL), 85' Saccati (PAV)
Recupero: 5' ST

PAVIA: Cincilla, De Simone, Carbonara, Nchama (87' Pace), Quaggio (57' Sacca), Alfiero (72' Oneto), Sbardella, Di Quinzio (72' Perna), Mazzolo, Veron, Itraloni. A disp: Bifulco, Cocina, Saggionetto, Nucera, Natoli. All: Bellinzaghi.

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani, Cappelletti (77' Domnitei), Karaca, Eletu (85' Zukic), Vladimirov, Dutu, Sia, Hodzic (57' Perina), Magrassi (57' Ibrahimovic), Geroli (76' Branca) , Traorè. A disp: Bouyer, Minotti, Borsani, La Mantia. All: Oddo.