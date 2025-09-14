Serie D, Pavia-Milan Futuro 1-2: il tabellino del match
Il tabellino di Pavia-Milan Futuro 1-2, sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie D.
PAVIA-MILAN FUTURO
Marcatori: 49' Alfiero (PAV), 80' Branca (MIL), 88' Perina (MIL)
Ammoniti: 19' Magrassi (MIL), 83' Branca (MIL), 85' Saccati (PAV)
Recupero: 5' ST
PAVIA: Cincilla, De Simone, Carbonara, Nchama (87' Pace), Quaggio (57' Sacca), Alfiero (72' Oneto), Sbardella, Di Quinzio (72' Perna), Mazzolo, Veron, Itraloni. A disp: Bifulco, Cocina, Saggionetto, Nucera, Natoli. All: Bellinzaghi.
MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani, Cappelletti (77' Domnitei), Karaca, Eletu (85' Zukic), Vladimirov, Dutu, Sia, Hodzic (57' Perina), Magrassi (57' Ibrahimovic), Geroli (76' Branca) , Traorè. A disp: Bouyer, Minotti, Borsani, La Mantia. All: Oddo.
MILAN FUTURO
Milan Futuro, domani esordio in Serie D. Oddo: "Pavia banco di prova perfetto per misurare la nostra maturità"
