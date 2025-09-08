Serie D su Vivo Azzurro Tv: ecco dove poter seguire le partite di Milan Futuro

Serie D e Vivo Azzurro Tv ancora avanti insieme. Dopo aver trasmesso tutto il meglio del girone di ritorno e le finali della scorsa stagione, Lega Nazionale Dilettanti e Figc rinnovano l'accordo per offrire in visione gratuita una partita a settimana della quarta serie italiana sulla piattaforma federale di live streaming e intrattenimento. Trentaquattro partite di campionato più tutte le finali scudetto, Coppa Italia, Under 19 e Juniores Cup: questo il programma di appuntamenti da settembre a giugno per gli appassionati del campionato, con ben 162 formazioni ai nastri di partenza in rappresentanza di 19 regioni su 20 oltre allo Stato di San Marino.