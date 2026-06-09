-2 alla Coppa del Mondo, giovedì l’esordio del Messico contro il Sud Africa: ecco tutti i 12 gironi

-2 alla Coppa del Mondo, giovedì l’esordio del Messico contro il Sud Africa: ecco tutti i 12 gironiMilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Andrea La Manna
Mancano due giorni all’inizio della Coppa del Mondo, il trofeo più importante del calcio. Giovedì sera in campo il Messico contro il Sud Africa. Di seguito tutti i gironi della competizione.

Mancano due gionri all'attesissimo Mondiale 2026 che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Ad esordire saranno i messicani che giovedì sera affronteranno il Sud Africa per la prima partita del Gruppo A. Di seguito tutti i 12 gruppi della competizione.

MONDIALI 2026 - TUTTI I GIRONI

Gruppo A: Messico, Sudafrica, Repubblica di Corea, Cechia

Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera

Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia

Gruppo E: Germania, Curacao, Costa d'Avorio, Ecuador

Gruppo F: Paesi Bassi, Giappone, Svezia, Tunisia

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania

Gruppo K: Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan, Colombia

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama