527 partite per 53 serate: su Sky tutte le gare delle Coppe europee

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Dal 16 settembre su Sky e in streaming su Now tornano le notti dedicate a Champions League, Europa League e Conference League, distribuite su 53 serate, che abbracceranno in totale 527 partite live. Si inizia con la Champions League. Su Sky ci saranno in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2025/2026, fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all'accordo siglato con Amazon Prime Video. Stesso format per Europa League e Conference League, le due competizioni Uefa del giovedì saranno in esclusiva su Sky con tutte le 342 gare, disponibili anche grazie a Diretta Gol. Grande attesa per le sette squadre italiane protagoniste dell'avventura europea: Napoli, Inter, Atalanta e Juventus in Champions; Roma e Bologna in Europa League; Fiorentina in Conference League. Il massimo impegno editoriale per un legame, quello tra Sky e le Coppe Uefa, che durerà fino al 2027: la copertura sarà completa, a partire dagli allenamenti, con news e interviste live delle italiane e dei top team internazionali, per un lungo prepartita che arriverà fino all'immediata vigilia dei match. Appuntamento martedì prossimo per la prima giornata della "League Phase" della Champions. Nelle due serate a settimana dedicate alla più prestigiosa delle coppe, il martedì e il mercoledì - anche giovedì 18 settembre nella settimana inaugurale - Champions League Show sarà lo studio che accompagnerà e commenterà le partite.

Sui campi gli inviati di Sky Sport. Il giovedì, invece, sarà il giorno dell'Europa League, al via eccezionalmente mercoledì 24 settembre, e della Conference League, che scatterà il 2 ottobre (342 incontri con pre e post partita). Le lunghe serate europee di Sky Sport continuano al termine degli studi con Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali. Giovedì, invece, a chiudere la tre giorni continentale, torna After Party-Best of Europe, il programma che dalle 23.30 ripercorre in un'ora quanto avvenuto in campo, con i commenti e gli highlights delle migliori giocate, i primi bilanci, e Lisa Offside a raccontare i retroscena. Il canale all news Sky Sport 24 per tutta la settimana fornirà notizie, commenti e aggiornamenti. Appuntamento quotidiano alle 14 con Euro Showcon l'uso della realtà aumentata e dell'intelligenza artificiale. Fa il suo debutto lo Sky Sport Skill, che propone le giocate individuali chiave dei fuoriclasse. Sky Sport Tech permetterà di entrare negli schemi pensati dagli allenatori. (ANSA).