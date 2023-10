8 anni fa l'ultima da titolare per Diego Lopez prima del debutto di Donnarumma

17 ottobre 2015: Torino-Milan è il match dei rossoneri valevole per l'ottava giornata di campionato. Il Milan non riesce a vincere, va in vantaggio al 63esimo con Bacca ma si fa riprendere dieci minuti dopo da Baselli. Oltre al risultato, ricordiamo la partita perché è l'ultima presenza da titolare per Diego Lopez: il portiere spagnolo, che ha un totale di 37 presenze in rossonero, tutte da titolare, lascerà spazio a Gianluigi Donnarumma dalla successiva partita contro il Sassuolo.