A tutto Füllkrug: quando il tedesco fu capocannoniere insieme a Nkunku

Niclas Füllkrug, tedesco classe 1993, si aggiunge alla batteria degli attaccanti a disposizione di Mister Allegri. Un profilo nuovo, inedito come caratteristiche e come soluzioni. Niclas arriva dal West Ham, formazione di Premier League, dopo un'esperienza di una stagione e mezza. Prima, tanta Germania con l'ultima parentesi al Borussia Dortmund, ma anche Werder Brema, Greuther Fürth, Hannover e Norimberga. Un attaccante da oltre 100 gol in carriera, pronto a togliersi soddisfazioni in rossonero.

Gli anni in Germania e quel titolo condiviso con Nkunku

Quella stagione, il 2022/23, è quella del decollo, della consacrazione: segna 16 reti in Bundesliga con il Werder, e vince la classifica marcatori in Germania a pari merito con... Christopher Nkunku, che ha ritrovato a Milanello come compagno di reparto in rossonero. Da Londra a Milano, un cammino comune a entrambi, per dare nuovo impulso alla propria carriera, a suon di gol. Gioca poi la stagione 2023/24 con il Borussia Dortmund, con cui segna gol pesanti specialmente in Champions League; reti che contribuiscono allo straordinario cammino dei gialloneri fino alla Finale, persa contro il Real Madrid a Wembley. In squadra, al Milan, trova un connazionale tedesco, David Odogu, arrivato in estate dal Wolfsburg.