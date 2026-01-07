Milan-Genoa, San Siro risponde presente: attesi circa 70mila spettatori

Dopo la vittoria di Cagliari, il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo domani, giovedì sera a San Siro contro il Genoa. Il grifone allenato da Daniele De Rossi è reduce dal pareggio casalingo contro il Pisa. Sarà quindi una sfida dall’alto coefficiente di difficoltà, con i rossoneri a caccia di punti preziosi per il proprio percorso in campionato e il Genoa, affamato di risultati in ottica salvezza.

Il pubblico rossonero risponde, ancora una volta, presente. Infatti, per la sfida di domani sera tra Milan e Genoa, valevole per la 19esima giornata di Serie A, si va verso i 70mila spettatori a San Siro. Una serata arricchita anche da Fondazione Milan, protagonista nell'invitare circa 1500 bambini e ragazzi a vivere dal vivo il primo match casalingo dell’anno.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: giovedì 8 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni - Moro

IV uomo: Turrini

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna