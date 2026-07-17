Abbiati sul nuovo team mercato del Milan: "Oggi i dati ci sono e bisogna conoscerli"

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Christian Abbiati ha ammesso di non conoscere i membri del nuovo team mercato del Milan ma ha anche approvato una visione basata sui dati

Dopo aver inseguito per diverse settimane prima Ralf Rangnick e poi Markus Krosche, Gerry Cardinale ha optato per una riorganizzazione interna a livello dirigenziale. Il proprietario si pone a supervisione di tutto, anche del nuovo team mercato che vede protagonisti Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner, due uomini dei dati. A commentare questa scelta controcorrente del Milan anche l'ex portiere rossonero Chrsitian Abbiati che ha partecipato ieri all'evento in collaborazione con MSC Crociere e che è stato intervistato da Gazzetta dello Sport.

MILAN, I DATI CI SONO E BISOGNA CONOSCERLI

Il commento di Christian Abbiati sul nuovo team mercato del Milan, supervisionato da Cardinale e gestito da Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner: "Ai miei tempi c'erano Galliani e Braida dietro a Berlusconi. Ma il calcio cambia, è molto più veloce e tecnologico. Non conosco personalmente il nuovo team, ma oggi i dati ci sono e bisogna conoscerli"