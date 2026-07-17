Atalanta: vicino il rinnovo di Ederson dopo il mancato trasferimento allo United
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Dopo il mancato trasferimento al Manchester United Ederson è a un passo dal rinnovare il suo contratto in scadenza con l'Atalanta nel 2027
Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sui propri canali social, l'Atalanta è vicina a definnire il rinnovo di Ederson, attualmente legato al club fino al 2027. Il centrocampista brasiliano sembrava destinato al Manchester United, ma l'operazione è saltata dopo i problemi emersi durante le visite mediche.
Tornato a Bergamo, il giocatore si è detto disponibile a proseguire la propria esperienza in nerazzurro e la società lavora per raggiungere l'intesa. Nelle ultime settimane il nome di Ederson era stato accostato anche al Milan.
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