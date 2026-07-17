L'adattamento di Ruben, Gozzini: "Amorim sta prendendo lezioni di italiano: vuole impararlo a tempo di record"

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Amorim non lascia nulla al caso e nel suo processo di adattamento al Milan sa che anche la lingua è importante: sta prendendo lezioni di italiano

Le prime parole di Ruben Amorim una volta atterrato all'areoporto di Milano Linate, ormai quasi due settimane fa, sono state in italiano: "Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l’allenatore del Milan". Poi ha parlato in inglese così come in inglese è stata la sua conferenza stampa di presentazione: il suo obiettivo però è esprimersi quanto prima nella lingua del paese. Ed è per questo che sta già prendendo lezioni come ha riportato anche Alessandra Gozzini sulla Gazzetta dell Sport.

MILAN, AMORIM STA PRENDENDO LEZIONI DI ITALIANO

Il commento di Alessandra Gozzini sull'adattamento di Ruben Amorim a Milano e in Italia, come nuovo allenatore del Milan: "Il miglior sistema per entrare in contatto con la nuova realtà è conoscere e sapersi esprimere nella nuova lingua: Amorim ha a disposizione una rosa per larga parte composta da stranieri e lui stesso si esprime in un perfetto inglese. Quello che serve anche per parlare con Gerry Cardinale, proprietario americano, e con la dirigenza straniera. Non gli basta: Ruben sta già prendendo lezioni di italiano e si è prefissato di impararlo a tempo record".