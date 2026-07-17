Ordine: "Finora sul conto della squadra e dei primi allenamenti non è consigliabile rilasciare commenti né giudizi"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul nuovo Milan di Ruben Amorim.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul nuovo Milan di Ruben Amorim: "Finora sul conto della squadra e dei primi allenamenti non è consigliabile rilasciare commenti né giudizi. Solitamente sono le prime giornate le più insidiose poiché poi, cammin facendo, si colgono invece i reali pregi e difetti della rosa. E allora dico per esempio che il mondiale strepitoso fatto da Rabiot con la Francia e la indiscrezione secondo cui Modric, molto attratto dal nuovo corso tecnico, è disposto ad accettare il rinnovo in rossonero, sono due buoni motivi da cogliere e mettere da parte. Perché poi dalle parole e dalle promesse (impegnative: calcio dominante) bisognerà passare ai fatti".

Così Ordine su Goncalo Ramos

"Amorim si porta dietro da una parte l'idea del calcio dominante, dall'altra però anche l'ombra del fallimento allo United. Dal punto di vista umano, aver preso questa botta in testa a Manchester gli può servire. Ora si dovrà misurare con un calcio diverso, con giocatori che conosce e con un ambiente che fa in fretta a bruciare gli idoli o a santificarli".

In merito al futuro di Rafael Leao e dell'arrivo in rossonero di Gonçalo Ramos, Ordine ha invece dichiarato: "Dovrebbe andare via, il problema è trovare chi lo prende. E' questo il vero punto. Se il Milan riuscirà a prendere 60 milioni di euro dalla sua cessione? Faccio fatica a pensarlo. L'iper valutazione di Gonçalo Ramos? Sono rimasto sorpreso. L'allenatore ha chiesto un attaccante, ha fatto il nome di Gonçalo Ramos, Cardinale è andato e senza discussioni lo ha preso. Mi ha ricordato quello che aveva fatto il primo Berlusconi con Donadoni".