Bianchin: "Amorim fa giocare la squadra con il 3-4-2-1, lavora sulla circolazione della palla, usa sempre il pallone, chiede di ricominciare dalla difesa"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui metodi di lavoro di Amorim nei primi giorni a Milanello.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui metodi di lavoro di Amorim nei primi giorni a Milanello: "L'impressione è che con i giocatori voglia stabilire un rapporto familiare ma diretto, sincero. "Per qualsiasi cosa possiate avere bisogno, sono qui, sono a disposizione - ha detto nel discorso pre-allenamento -. Per ogni discussione vi difenderò, se avrete ragione". Se avrete ragione, non a prescindere: altri non l'avrebbero detto. Amorim il primo giorno non si è concentrato in particolare sui giovani ma lo farà presto e a qualcuno darà certamente una chance, come Allegri ha fatto con Bartesaghi. È stato scelto anche per questo.

In campo, si è vista una linea chiara, anche se sarebbe assurdo arrivare a conclusioni dopo due o tre allenamenti. Amorim fa giocare la squadra con il 3-4-2-1, lavora sulla circolazione della palla, usa sempre il pallone, chiede di ricominciare dalla difesa se un esercizio non riesce. Nella prima esercitazione tattica ha alternato due squadre, che entravano e uscivano per dare riposo ai giocatori e ritmo all'allenamento, e presto strutturerà i meccanismi di pressione, altro grande cardine del suo progetto. Se sarà un Milan vincente, lo capiremo. Che sia un Milan diverso, è evidente".