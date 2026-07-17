MN - Evani: "Donadoni ti portava a migliorarti sempre. Quando sento parlare del mio Milan provo orgoglio"

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Alberico Evani, storico centrocampista rossonero, è stato intervistato nell’ultima puntata di Derbyssimo Legends x MilanNews.

Nel corso del quarto appuntamento del podcast "Derbyssimo Legends x MilanNews" (CLICCA QUI per vedere la puntata completa su YouTube), Stefano Fisico e Stefano Eranio hanno intervistato Alberico Evani, ex centrocampista che ha vestito la maglia - della prima squadra - del Milan tra il 1980 e il 1993. In rossonero "Chicco" ha vinto 3 Scudetti, 2 Champions League, 2 Supercoppa UEFA, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppa italiana, 2 Campionati di Serie B ed una Coppa Mitropa. Di seguito alcuni estratti del suo intervento.

Tra questi quali ti ha stimolato a migliorarti?

"Donadoni. Lo chiamavamo l'osso perché era uno che non mollava mai, voleva essere sempre il primo tutto. Se facevamo una gara di piegamenti voleva farne almeno uno in più di te: se dicevi che ne avevi fatti 10 lui voleva farne 15. Facevamo le corse, e lui voleva essere davanti a tutti. Insomma, ti portava a cercare di migliorarti sempre".

Quando senti parlare del tuo Milan senti più orgoglio o nostalgia?

"Orgoglio, perché comunque è bello quando riconoscono quello che è stato fatto anche a tanti anni di distanza. Quando ti fermano ti parlano di quel Milan, non tanto delle vittorie, ma come giocava. Perché comunque era apprezzato anche da chi non era tifoso del Milan quella squadra, perché era moderna, innovativa".