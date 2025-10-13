Accardi sull'anti-Napoli: "Milan, Inter e Roma sono sullo stesso piano"

Beppe Accardi, noto procuratore, è stato intervistato da TMW nel corso della rubrica "A tu per tu". Accardi, tra i diversi argomenti affrontati, si è soffermato anche su quella che sarà la lotta scudetto nel campionato appena cominciato.

Queste le sue dichiarazioni a riguardo su chi potrebbe essere l'avversaria più credibile per il Napoli: "Milan, Inter e Roma sono sullo stesso piano. Quest'anno ci sono delle sorprese, ad inizio anno non mi aspettavo un Milan così performante e questo dimostra una cosa".