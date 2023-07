Addio Tonali, le parole di Pioli: "Grave perdita tecnica: la situazione era buona per ambo le parti"

MilanNews.it

Stefano Pioli, nel corso della sua prima conferenza stagionale a Milanello in occasione del raduno dei rossoneri, ha parlato così della cessione di Sandro Tonali: "È una grave perdita dal punto di vista tecnico e bisognerà sostituirlo degnamente. Situazione buona per entrambe le parti per lui, difficile fare qualcosa di diverso...".